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Моряки великой аграрной державы попрошайничают за границей
Украина получила с советских времен возможность готовить морские кадры высшей категории, однако они не нужны государству и вынуждены побираться за границей, чтобы прокормить семьи.
Об этом во время конференции в Киеве рассказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы занимаем шестое место в мире по подготовке морских кадров, но, к сожалению, с учётом просчётов государственной морской политики, наши морские специалисты вынуждены попрошайничать за границей и стоять в ряду дешёвой рабочей силы для того, чтобы решить социальные вопросы украинских семей», – заявил Сергей Гайдук.
Метки: ВМС Украины, Сергей Гайдук
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