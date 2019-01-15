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15.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Моряки великой аграрной державы попрошайничают за границей

Украина получила с советских времен возможность готовить морские кадры высшей категории, однако они не нужны государству и вынуждены побираться за границей, чтобы прокормить семьи.

Об этом во время конференции в Киеве рассказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы занимаем шестое место в мире по подготовке морских кадров, но, к сожалению, с учётом просчётов государственной морской политики, наши морские специалисты вынуждены попрошайничать за границей и стоять в ряду дешёвой рабочей силы для того, чтобы решить социальные вопросы украинских семей», – заявил Сергей Гайдук.

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