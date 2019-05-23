«Мосфильм» предлагает Донбассу спасти Украину от распада

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует заручиться поддержкой Донбасса, чтобы избежать опасности со стороны ультранационализма.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кристаллизуется основной конфликт Украины – между Западом и Востоком. Посмотрите, Зеленский пришёл, и, в принципе, его программа была очень похожа на Порошенко, но его чутьём не принимает Запад, чувствует, что он ненастоящий, небандеровский. И в этом смысле основная проблема, перед которой стоит Зеленский – ему придётся определиться, попытка быть для всех хорошим обречена. Либо это всё придёт так или иначе к его сносу и всё равно к гражданской войне, либо ему нужно принять экстраординарные меры. Нужно обращаться к армии, нужны силовики, нужна СБУ.

Для того, чтобы сохранить Украину в том виде, как сейчас, нужно подавить ультранационализм, нужно серьёзнейшим образом его разгромить, то есть применить в том числе и силу. Никакого другого пути нет», – заявил Шахназаров.

В то же время спецпредставитель ЛНР в Минске Родион Мирошник подчеркнул, что пока Зеленский от Порошенко отличается лишь более мягкой риторикой.

«Многим людям импонирует по крайней мере риторика Зеленского, в которой нет «России-агрессора», по крайней мере официально, громко и много, это его, конечно, разительно отличает от Порошенко. Но есть серьёзные, важные маркеры, которые должны быть выполнены – то, чего боится Парубий, то есть то, с чем никогда не согласится Донбасс – это касается и «мовы», и церкви, и НАТО, и нацистских организаций, признанных патриотами Украины – всё, что было сделано за четыре года всей этой бандой, которая сидела в Верховной раде.

Без этих дел риторика может быть какая угодно, елеем можно поливать, но толку от этого не будет, нужны конкретные шаги, конкретные действия против того, что никогда признано Донбассом не будет», – рассказал Мирошник.

При этом Шахназаров отметил, что такие решительные шаги жизненно необходимы Украине, однако выразил сомнение в том, что Зеленский на это способен.

«Если этого не произойдёт, то эти выборы в конечном счёте приведут к распаду Украины. Этот весь парламентаризм в данной ситуации не проходит. По идее, у Зеленского как у президента есть все основания при такой огромной поддержке уже за то, что Парубий – это фактически угроза, на самом деле, может арестовать его, Ляшко, распустить Раду, и народ его поддержит. Именно так действуют в таких ситуациях большие лидеры, когда они решают судьбу страны. Парламент распустить, признать его недееспособным, самому назначить выборы на осень и таким образом спасти страну», – уверен кинорежиссёр.

«Самое парадоксальное в этой ситуации, что вполне возможно, я бы как раз обратился за поддержкой к Донбассу. Именно Донбасс, как ни странно, может спасти всю Украину, потому что, понятно, на Донбассе есть вооружённые силы и есть силовики, которые способны спасти Украину», – добавил Шахназаров.