«Моше Израилевич какой-то!» – Путин послал сигнал Чубайсу

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Президент РФ Владимир Путин высмеял бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса за то, что он скрывается в Израиле.

О бывшем своем советнике президент высказался сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анатолий Борисович зачем-то там прячется. Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. Зачем он это делает, я не понимаю», – сказал Путин.

Он высказал предположение, что Чубайс уехал из России, потому что вскрылись финансовые нарушения в «Роснано».

«Там большая дыра. Огромная дыра такая финансовая. Я даже не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это приведёт каким-то образом к возникновению каких-то уголовных дел… Но он даже в Израиле перешёл на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я честно говоря не понимаю. Чушь какая-то», – сказал Путин.

При этом он отметил, что деятельность Чубайса в руководстве «Роснано» « с экономической и финансовой точки зрения не удалась».

Ведущий телеканала «Царьград» Юрий Пронько отмечает: если Чубайс действительно сменил имя, то это означает, что он принял иудаизм.

«Однако данный факт не снимает с него «фиаско» по «Роснано», – пишет Пронько в своем тг-канале.

Политолог Сергей Марков считает, что в России ограбившему ее Чубайсу ничего не грозит.

«Нам в России смешны злоключения сбежавших богатых дурачков. Как-то можно понять тех молодых, кто испугался мобилизации. Но богатые известные возрастные деятели, которые покинули Россию, которая им дала всё, и страдают на чужбине, вызывают смесь осуждения, неприятия, сострадания и насмешек. Чубайс, возвращайся в Россию! Не бойся БПЛА ВСУ в Москва-Сити», – написал Марков.

Его коллега Марат Баширов с ним не согласен. Он считает, что уголовное преследование Чубайса уже тайно ведется.

«Если есть финансовая дыра, значит, её кто-то раскопал, а «грунт» куда-то вывез. Когда Президент Путин говорит такие вещи, то решение есть, и оно уже реализуется. А когда ещё «подарить» голову Чубайса народу, как не перед выборами в марте 2024 года?», – пишет Баширов.

Политолог-навальнист Федор Крашенинников предостерегает и одновременно подстрекает Чубайса:

«Будет, конечно, смешно, если сейчас начнется заведение дел и выписывание ордеров на «Мойшу Израилевича» – а что ж раньше-то мешало, пока он сидел в Москве и пилил Роснано? Но тогда он был хорошим. Отдельный вопрос к Чубайсу: он и сейчас будет молчать в своем Глазго?».

Военного эксперта Игоря Коротченко волнует другое.

«Мойша Израилевич Чубайс в его бытность Анатолием Борисовичем был допущен к важнейшим государственным секретам России. Выехал вместе с ними. Вот так и живем!», – пишет он.

А доктора политических наук Игоря Скурлатова беспокоят больше деньги.

«Миллиардер Чубайс «прячется» в Израиле? Да нет. Он просто отдыхает и наслаждается награбленными в России богатствами», – изливает он свой сарказм.

В мае израильские СМИ сообщили, что бывший специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс и его жена режиссер Авдотья Смирнова подали запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. Издание «Октагон» утверждало, что Чубайс в израильском паспорте получит имя Анатолий Борухович Сагал.

При этом Чубайс подписался как независимый британский исследователь из Глазго под своей статьей в журнале «Вопросы экономики», издаваемом при поддержке РАНХиГС. Статья была посвящена проблеме «неплатежей в российской экономике 1990-х».

В марте прошлого года Чубайс отказался от своей должности советника президента ЕС и выехал из России. Через день после его отъезда новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы. Однако еще в 2016 году проявились признаки несостоятельности (банкротства) «Роснано», в которое государство вложило 200 млрд руб. Деньги тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.

В конце 2021 года компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

Кроме того, эксперты полагают, что Чубайс помог своему другу Борису Минцу в 2018 году похитить 300 млрд руб, вложенных российскими пенсионерами в три негосударственных пенсионных фонда.

В июне прошлого года госСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Чубайса и его окружение проверят на коррупцию, а также скрытые в Европе счета, сумма иностранной валюты на которых может достигать нескольких миллиардов.

С тех пор информации о возбуждении уголовных дел не поступало, а Чубайс светился то в Турции, то в Италии и Израиле, то на Кипре. В июле он был госпитализирован в тяжелом состоянии с редким заболеванием иммунной системы – синдромом Гийена – Барре.

Впрочем, заболевание могло быть частью общей пиар кампании «великого приватизатора», направленной на то, чтобы вызвать жалость. В прессу попадали исключительно такие фото Чубайса, на которых он выглядит бедно, если не жалко: то у банкомата, то с пустой тележкой в супермаркете, то в дешевой забегаловке-тошниловке в аэропорту.

Однако Россию «отец ваучера» тоже не забывал. Букет алых и белых роз с надписью «От Анатолия Чубайса» появился на могиле Бориса Ельцина в день его рождения 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве.

С другой стороны Россия пытается забыть Чубайса, как страшный сон. В октябре прошлого года его убрали из правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии, заменив депутатом Госдумы из Ульяновской области Сергем Морозовым. Тогда же появились слухи о расформировании «Роснано», которое Чубайс обанкротил.