Мошенники украинских колл-центров взялись за Польшу

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Гражданин Украины под видом сотрудника банка занимался интернет-мошенничеством в Польше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает польский портал «CyberDefence».

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Полиция задержала украинца, причастного к мошенничеству “сотрудника банка”. 18-летнему подростку предъявлено обвинение. Ему грозит 8 лет лишения свободы. Это урок для всех нас.

Отмечается, что с ноября прошлого года полиции польского города Отвоцк занимается делом о мошенниках , вымогающих деньги методом «банковского служащего» .

«Схема действий не удивила. Ответив на звонок, потерпевшие узнавали, что их сбережения на счетах якобы находятся под угрозой и единственный способ их защитить — следовать инструкциям звонившего. Один из мужчин потерял более 33 000 злотых», – описывается фабула дела в публикации.

После расследования выяснилось, что следы преступления ведут в Краков, после чего были установлены данные одного из мошенников и его местонахождение.

«Наконец, на одной из улиц Кракова сотрудники полиции задержали 18-летнего гражданина Украины. Затем обыскали место, где, по данным полиции, недавно находился задержанный мошенник», – сообщили польские правоохранители.

Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.