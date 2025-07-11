Мощь НАТО без решительности Трампа Путина не впечатлит – иноагент Илларионов
Российское руководство совершенно не волнует наращивание мощи НАТО, поскольку Россия выигрывает по производству. Ситуацию изменит только прямое участие США в войне на стороне Украины.
Об этом на канале «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Инициатива на нашей стороне, и мы не отступаем, мы наступаем – зачем нам останавливаться?». Первое. Второе, в прошлом году в Бишкеке Путин говорил, что мы сейчас производим ракет в 10 раз больше, чем все страны НАТО, а в 2025-м произведём их на 30-40% больше. Мы знаем, как идёт процесс увеличения производства и в Европе, и в США – они отстают. По снарядам одна Северная Корея менее чем за два года поставила Путину более 6 млн. снарядов калибра 152 мм и выше. США за 3,5 года поставили Украине всех видов снарядов, не только крупного калибра, 3,5 млн.
Есть с чем сравнить, есть эти данные и у Путина. О чём говорил генсек НАТО Рютте? Военное производство НАТО составляет четверть от того, что Россия производит за три месяца. Почему Путин должен останавливаться?» – сказал Илларионов.
«Для него главное не только объёмы ресурсов – по объёмам он выигрывает. А теперь ещё, второе, по психологическим намерениям. Для него ключевой фактор – примет ли президент США решение об участии в войне на стороне Украины.. Готов ли Трамп перейти эту линию. Готов ли он совершить этот качественный скачок, или нет. Если Путин считает, что Трамп не готов сделать этот шаг, он будет продолжать делать то, что он делает. Потому что остановить его может только сила и ничего, кроме силы», – добавил иноагент.
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