«Мощь российской армии раздута, но мы все равно боимся» – командующий ВМСУ

03.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Военная мощь России в Чёрном море и Крыму продолжает нарастать и представляет опасность для Украины.

Об этом на конференции в Одессе заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно нашему анализу, у России есть три основные цели. Первая – это легализация территориальных вод вокруг Крыма. Второе – это доминирование и создание как можно более мощного военного формирования в Крыму. И третье – это влияние на страны Черноморского региона и попытка вмешательства в их внутренние дела.

Мы видим, как растёт мощь Черноморского флота и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. В первою очередь — это носители крылатых ракет «Калибр», на данный момент их суммарный залп составляет 85 единиц корабельного состава, и, согласно нашим данным, до 2020 года они планируют увеличить этот потенциал до 168 ракет в залпе. Во-вторых, создание сильной группировки в Азовском море – это 105 кораблей и катеров, которые выполняют задачу по защите их границы, которой нет», – сказал адмирал.

Однако далее он заявил, что военная мощь России является «раздутой».

«Но не так страшен чёрт, как его малюют. Россия всегда использовала грязные методы шантажа и блефа. Что мы имеем? Они докладывают про удачный пуск двух «Калибров», но мы точно знаем, что взлетела только одна ракета, и та в цель не попала. Видели мощь ВМФ России, когда через воды Средиземного моря, а потом Ла-Манша проходил «Адмирал Кузнецов». И недавно, буквально месяца 4 назад, когда тащили новый «Буян» через Босфор и Дарданеллы»», – добавил бывший танкист, в прошлом году получивший звание адмирала.