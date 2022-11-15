Мощная «калибровка» Украины вызвала живейшую реакцию в интернете

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Новости Украины

Сегодняшний ракетный обстрел Украины поднял волну энтузиазма в патриотическом сегменте российского интернета. Патриоты радуются не поражению критических объектов инфраструктуры, а отмене «договорняка» с Западом.

По мнению некоторых из них, из-за «договорняка» был «сдан» Херсон, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Договорняка (во всяком случае на текущем этапе) не будет. Зимняя кампания будет. Заморозки на зиму не будет. Новые удары по инфраструктуре Украины будут… Новые теракты Запада против РФ будут. Дальнейший распад существующего миропорядка продолжится», – написал военный эксперт Борис Рожин.

«Вроде как договорняк приказал долго жить. Причем российская сторона в этом точно не виновата», – считает публицист Егор Холмогоров.

Руководитель RT Маргарита Симоньян резонно намекнула энтузиастам, что «договорняк» они сами себе выдумали.

«Договорняк не отменен. Его нет, и его не было – он существовал только в головах авторов части телеграм-каналов», – написала она.

Патриоты однако расценили как сигнал к «разрыву договорняка» сегодняшнее выступление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева на совещании в Брянске.

«Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире. Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада. Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники – являются приоритетными целями для вооруженных сил России. Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию», – сказал Патрушев.

Однако другие наблюдатели считают ракетную атаку реакцией России на дискриминационное решение Генассамблеи ООН (принятое далеко не единогласно), по которому РФ должна возместить «убытки» Украине. «Репарации полетели», – шутят в интернете.

Но все же большинство экспертов сходятся на том, что бомбардировки стали следствием агрессивных заявлений президента Украины Владимира Зеленского и командующего ВСУ Валерия Залужного, отвергших возможность мирных переговоров на условиях «не унизительных» для России.

«На время работы саммита Большой Двадцатки обстрелы энергоструктуры Украины прекратились. Зеленский выступил на саммите, заявил в общем, что никакого мира не будет. И сразу после окончания саммита в городах, где у власти Зеленский и его бандеровцы, погас свет от мощной ракетной атаки. Неконструктивно, видимо, Зеленский выступил», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

«С военной точки зрения продолжение ударов по энергетической инфраструктуре Украины абсолютно понятно. По сути, это реакция на заявления Зеленского и Залужного по поводу переговоров», – солидарен с ним белорусский политолог Александр Шпаковский.

Верность такого взгляда подтвердили и в Киеве. У руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака случилась форменная истерика.

«Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Этот сценарий – украинская формула мира. По-другому не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы движемся вперед к границам 1991 года. Трусы только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они выиграют, все восстановим», – написал Ермак.

А взбешенный укро-журналист Валерий Калныш призывает Запад ввести войска.

«Это не просто ракетный обстрел Украины, а циничный посыл на хер всего мира. В день, когда были представлены условия окончания войны; в день, когда глава мид рф лавров убеждал лидеров G20 в том, что это Украина сопротивляется переговорам. Животное – лавров как ему сейчас, все норм? Сердечко не шалит? Скотина…. Нам не нужны переговоры. Нам нужна победа. И не только нам. Надеюсь китайцы, индийцы сегодня поняли с какими уебками кацапами они имеют дело и кого поддерживают, если не оружием, то долларом. “Просто бизнес” должен закончиться изоляцией рф. И если уж дипломатия бессильна, пусть Запад вводит войска. Ибо с путиным уже не о чем и незачем разговаривать», – написал он.

Работавший в Херсоне волонтер Алексей Живов считает, что «единственно возможный сценарий мира» писался не в Киеве.

«Для многих уже очевидно, что Украина просто беспомощный заложник ситуации, как и сам Зеленский, и все его окружение. Им оставлены только PR функции, вроде демонстрации “молодого смелого лидера”, приезжающего в “освобожденный город”.

Но любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что визит Зеленского в Херсон мог состояться только после гарантий Москвы не убивать украинского лидера. Убить его можно было 101-м способом, в любую секунду пребывания в Херсоне», – написал Живов.