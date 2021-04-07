«Мощнее НАТО»: Россия и Китай формируют глобальный военно-политический союз – Стрелков

07.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Между Россией и Китаем начал формироваться мощный военно-политический союз, которому не смогут противостоять США и НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабкор» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Стрелкова, самостоятельно противостоять НАТО Россия сегодня не сможет, но США понимают, что тягаться с РФ и Китаем им не удастся.

«К масштабной войне Российская Федерация не готова абсолютно. Единственное, что может вывести Российскую Федерацию из этой ситуации – это союз с Китаем. Реальный союз, военно-политический. Но я хочу подчеркнуть, что все-таки, я полагаю, что большой полномасштабной войны сейчас из-за Украины не будет. Поскольку Соединенные Штаты, в общем-то, тоже, несмотря на то, что их военная мощь огромна, они сейчас не готовы воевать глобально. Причем, не с Российской Федерацией, а с Китаем…

Китай очень жестко заявил о фактически формировании военно-политического союза, начале формирования. После визита Лаврова, которому видное место уделено в Российской Федерации. То есть, вопрос в том, что Китай, скорее всего, окажет поддержку Российской Федерации, если Российская Федерация подвергнется удару НАТО. А этим НАТО рисковать, скорее всего, не будет», – заключил Стрелков.