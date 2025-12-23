Мощностей опять не хватает – в Крыму будут строить новые электростанции
Новая электростанция мощностью 180 мегаватт будет построена в Крыму в ближайшие полтора года, сообщил региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
К 10-летию воссоединения полуострова с Россией в 2019 году здесь были запущены две ТЭС – Балаклавская и Таврическая суммарной мощностью 940 мегаватт. На церемонии открытия министр энергетики Александр Новак утверждал, что «крымчане будут обеспечены практически двукратным резервированием собственного энергоснабжения и возможностью развивать свои промышленные предприятия». Однако теперь оказалось, что мощностей всё же не хватает.
По словам Аксенова, Крым рассчитывает не только на новые электростанции, но и на получение энергии с Запорожской АЭС в будущем.
«Еще плюс-минус 180 мегаватт будет дополнительно построено. Уже приступили к проектированию, определен подрядчик, понимание, что делать, есть, поэтому на этом направлении работаем.
При этом, хочу напомнить, что когда выйдет на проектную мощность производства электроэнергии Запорожская АЭС, она может в полном объеме обеспечить и потребности Крыма. Но в данном случае решение принято, и дополнительно мы 180 мегаватт строим на территории Республики Крым», – заявил Аксенов.
Кроме того, по его информации, на полуострове будут строиться еще резервные мощности для того, чтобы покрывать энергозатраты в периоды пиковых потреблений:
«Это будет для летнего периода, когда включается оборудование, прежде всего, кондиционеры, в том числе и промышленные, объем потребления в Южном федеральном округе зашкаливает, лимиты были выбраны в прошлом году, поэтому дополнительные любые резервы будут использованы. У Правительства РФ есть рабочие проекты по строительству новых генерирующих мощностей».
Отметим, что электростанции в Крыму являются приоритетными целями для вражеских атак – Киев еще в 2014 году отключил снабжение полуострова, погрузив его в темноту в отместку за уход в состав России. Частично выправить ситуацию тогда помог энергомост через Керченский пролив.
