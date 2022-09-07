«Мощности ВПК США уже критически уступают военно-стратегическому потенциалу РФ» – эксперт

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Вашингтон по своему обыкновению при малейшем ощущении собственной уязвимости перед противником будет предпринимать попытки выйти на переговорный процесс с целью выпросить добровольные уступки, чтобы за период «перемирия» попытаться уравнять силы.

Об этом в эфире «Говорит Москва» высказался политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (США – ред.) терпят поражения по всему миру. В стратегических вооружениях Россия их далеко обогнала, что резко ограничивает возможности США реализовывать свою традиционную политику канонерок. Как они говорят, пусть Россия проявит добрую волю, пойдет на какие-нибудь уступки. После этого, можно будет подписать договор, который ограничит вооружения таким образом, чтобы Россия отказалась от всех или большинства своих новых разработок, которых нет у США. И тогда американцы опять окажутся в равной весовой категории с Россией или даже, за счет преимущества в силе флота, будут ощущать себя более мощными, сильными, у них возникнет новое пространство для политического маневра и для давления», – сказал Ищенко.

Он добавил, что, безусловно, это не значит, что от переговоров с американцами нужно отказываться, однако ни на какие уступки идти нельзя.

«Можно дать им согласие на переговоры, услышать их концепцию, что они хотят, но идти на предварительные шаги, которые бы удовлетворили американцев, чтобы они сказали «Да, хорошо. Наконец-то, мы готовы сесть за стол переговоров», никакого смысла не имеет, и уступать – тоже. Потому что американцы никогда не оценивают добровольные уступки и всегда это причисляют к своим победам и начинают просто сильнее давить. Нам торопиться некуда. Можем вести переговоры в ближайшие и десять лет, и двадцать», – убежден аналитик.