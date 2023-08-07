Мощный взрыв в турецком зерновом порту повредил 13 элеваторов
Взрыв прогремел сегодня в Турции возле порта в Мраморном море.
Об этом сообщает CNN Turk, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным издания, взрыв в Дериндже произошел в момент загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). Он повредил 13 из 16 элеваторов. СМИ сообщают о 13 раненых.
При этом, мэр города Зеки Айгюн заявил, что причиной взрыва могла быть халатность.
В России и на Украине большинство комментаторов в эту версию не поверило.
«Турецкая зерновая пыль выбрала очень странное время для детонации. Как будто пыли кто-то помог», – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов.
Украинский церковный публицист Александр Вознесенский предполагает, что во взорвавшихся элеваторах было не зерно, а оружие, предназначенное для киевского режима.
«И часто в мире происходят взрывы от “зерновой пыли”, да ещё и такой мощности? Почему-то дело представляется более вероятно так, что между Украиной и Турцией вместе с перевозкой зерна – проходила каким-то образом и перевозка оружия, которое и сдетонировало из-за хранения (вероятно в ожидании отправки на Украину) из-за ненадлежащих условий хранения», – пишет он.
Политолог Дмитрий Евстафьев иронично поддерживает эту версию.
«Зерно, видать, у турок “не той системы” было. А разгрузить, где предполагалось, не смогли. Остальное сделала жара и искра. Но вообще, шахер-махеры с “зерном” всегда было делом опасным, а в чем-то взрывоопасным», – пишет Евстафьев.
Журналист RT Антон Красовский подозревает во взрыве Украину.
«А вы тоже, как и я, уверены, что взрывы в Турции устроили хохлы?», – написал он.
Политолог Максим Жаров уверен, что имеет место очередная диверсия британских спецслужб.
«Mi-6 в доступной для Эрдогана форме показывает турецкому лидеру его коридор возможностей в мировом зерновом бизнесе. Захотел отдельный зерновой хаб с Путиным – лишишься той портовой инфраструктуры, которую предполагал для этого хаба задействовать. Так что с Эрдоганом теперь дружить довольно токсично», – написал Жаров.
«Да… накрылся Зерновой ХАБ “РФ-Турции”… “газо-мучной” смесью… Если в Лондоне не пропадет интернет, я буду искренне удивлен… Хотя… зная, что РФ представляет из себя сейчас… наверное, таки удивляться можно уже сейчас…», – поддерживает эту версию анархист Михаил Чаплыга.
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