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Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и алкоголики, которых в украинской армии большинство, уже не способны к серьёзному противостоянию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой товарищ, воюющий, говорит: «Я истощён, я теряю силы». При том, что он занимается спортом, и занимался до этого, не бухал, и не употреблял наркотик. Это из тех десяти процентов [всушников], которые и сейчас не употребляют. И если он говорит о потере силы, то что говорить о тех, кто закладывает за воротник, или соли употребляют, и тому подобное. А таких достаточно много. Это проблема», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что украинская армия стремительно теряет боеспособность.

«Я считаю, что мы бежим над пропастью. И чтобы отойти, нам надо остановиться, пересмотреть подход к войне. Мы же понимаем, что если такие потери будут продолжаться дальше, то поваров не хватит. Снарядный голод имеет место, людской голод тоже. Вот пример. Послали четырёх противотанкистов на штурм. И потеряли их. Ну от них же толку больше было, если бы они исполняли свои обязанности, и боролись с танками. А сейчас пойдут танки врага, и кто их будет останавливать?» – добавил бывший депутат.