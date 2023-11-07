Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы  

Вадим Москаленко.  
07.11.2023 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1235
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и алкоголики, которых в украинской армии большинство, уже не способны к серьёзному противостоянию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мой товарищ, воюющий, говорит: «Я истощён, я теряю силы». При том, что он занимается спортом, и занимался до этого, не бухал, и не употреблял наркотик. Это из тех десяти процентов [всушников], которые и сейчас не употребляют.

И если он говорит о потере силы, то что говорить о тех, кто закладывает за воротник, или соли употребляют, и тому подобное. А таких достаточно много. Это проблема», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что украинская армия стремительно теряет боеспособность.

«Я считаю, что мы бежим над пропастью. И чтобы отойти, нам надо остановиться, пересмотреть подход к войне. Мы же понимаем, что если такие потери будут продолжаться дальше, то поваров не хватит. Снарядный голод имеет место, людской голод тоже.

Вот пример. Послали четырёх противотанкистов на штурм. И потеряли их. Ну от них же толку больше было, если бы они исполняли свои обязанности, и боролись с танками. А сейчас пойдут танки врага, и кто их будет останавливать?» – добавил бывший депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть