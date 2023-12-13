Мосийчук: Атака на «Киевстар» и «Монобанк» – предвестник чего-то более серьезного

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Вывод из работы крупнейших украинских сотовых операторов наряду с атакой на банковскую сферу и систему оповещения – это предвестник каких-то более серьезных действий со стороны России.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, подобное может повториться в большем масштабе и привести к панике населения.

«Данная атака – это либо предвестник чего-то, либо тестирование перед более масштабной атакой, которая произойдет с какими-то другими действиями и последствиями. «Киевстар» лег полностью, наглухо, у Vodafone приложения все легли, то есть, тоже была атака. «Монобанк» лег полностью. Если еще положить Life и «Приват», то паника гарантирована. Подобное было в меньших размерах перед началом полномасштабной агрессии. Как это сейчас комментировать – нужно ли готовиться к чему-то? Думаю, да. Плюс, в нескольких городах, в том числе в Борисполе, была проведена атака, отключена система оповещения о воздушных тревогах. Однозначно, расцениваю очень тревожно», – заявил Мосийчук.