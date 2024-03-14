Мосийчук: «Байден, заметая коррупционный след, сожжет Украину»

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Афганистан, Война, Дзен, Коррупция, Политика, США, Украина


Для Украины не столько страшен приход к власти в США Дональда Трампа, сколько паническое поведение доживающей последние дни администрации Джо Байдена.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины не столько страшен приход к власти в США Дональда Трампа, сколько паническое...

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«С точки зрения военных поставок, ленд-лиз лучше. И он был проголосован Америкой, но мы им не воспользовались, и ни разу наши дипломаты не напомнили о его существовании. Потому что Байден был категорическим противником ленд-лиза, несмотря на то, что он его подписал. Он не хотел запускать эту процедуру, она бы не дала возможности делать шахер-махер с деньгами, с оружием и тому подобное.

Когда многие нас пугают приходом Трампа, то нынешняя предвыборная ситуация в США, когда многим уже очевидно, что победит Трамп, намного опаснее. Первое, что будет делать Трамп, он не побежит обниматься с Путиным, он не побежит наклонять Украину, он запустит процедуру аудита», – сказал экс-депутат.

Он уверен, что демократы начнут заметать следы.

«Демократы и администрация Байдена это чётко понимают, понимают, сколько украдено и как. Отсюда и опасность для нашей страны: они могут попытаться сжечь нашу страну, как Афганистан когда-то для того, чтобы замести свои коррупционные шаги. Многие говорят, что на Западе коррупции нет, её нет бытовой, а на большом государственном уровне есть, и ещё какая!» – предупредил Мосийчук.

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