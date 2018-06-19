19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Мосийчук бьет тревогу: вымирают украинские пчелы

Из-за ввоза контрабандой химикатов на Украине гибнут пчелы. Вымирание пчёл – первый признак коллапса в стране.

Такое заявление сделал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я получаю сообщения со всех регионов Украины: с моей родной Полтавщины, Черниговщины, Черкащины, Днепропетровщины, Харковщины, с Волыни про массовый мор пчёл. Возможно, кто-то будет смеяться: «Что нам те пчёлы?», как смеются с того, что «Радикальная партия» настаивает на возрождении животноводства и ввода культа коровы. Но смешного ничего нет. Потому, что, если погибнут пчёлы, то не будет урожаев, крестьяне останутся голодными, а вы, в лучшем случае, будете есть завезенную химическую продукцию из других стран», – заявил радикал.

По мнению Мосийчука, проблема кроется в ввезённых из-за рубежа контрабандой химикатов. Он считает, что государство прекратило контроль ввоза удобрений.

«В результате распила умирают не только пчёлы, но и скотина, и даже есть случаи заболевания людей», – отмечает политик.

«Радикальная партия» настаивает на том, чтобы парламент немедленно рассмотрел проблему пчёл, прекратил контрабанду и ввёл различные контрольные меры по ввозу химикатов в страну.