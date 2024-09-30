Мосийчук бьет «зраду»: Угледар почти пал. Дальше голое поле

Пять областных центров Украины окажутся под угрозой прямых ударов, когда российская армия займет Угледар и Покровск.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Получается ситуация, что наши войска находятся в анклаве [на Курщине]. Из этого анклава они никуда не двигаются, они его контролируют. Россияне пытаются что-то где-то отбить – и то так, вяло, как мы видим. В это время россияне сосредоточились и валят на Донбассе. Угледар практически пал, Покровск под угрозой.

Военные говорят, что, если продержим два месяца – хорошо. А дальше – оперативный простор, голая степь, где ничего не построено, где нет оборонительных сооружений, где глава Днепропетровской области имеет миллиард 200 миллионов на счетах и собачьей будки не построил. И тогда получится то, о чем писала Марьяна Безуглая – что русские хотят пять плацдармов, из которых гладкоствольным РСЗО и КАБами будут стирать пять областных центров, пять крупных городов Украины с лица земли, пытаясь принудить к тем решениям, которые они хотят», – заявил Мосийчук.