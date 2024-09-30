Мосийчук бьет «зраду»: Угледар почти пал. Дальше голое поле

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 13:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Пять областных центров Украины окажутся под угрозой прямых ударов, когда российская армия займет Угледар и Покровск.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пять областных центров Украины окажутся под угрозой прямых ударов, когда российская армия займет Угледар...

«Получается ситуация, что наши войска находятся в анклаве [на Курщине]. Из этого анклава они никуда не двигаются, они его контролируют. Россияне пытаются что-то где-то отбить – и то так, вяло, как мы видим. В это время россияне сосредоточились и валят на Донбассе. Угледар практически пал, Покровск под угрозой.

Военные говорят, что, если продержим два месяца – хорошо. А дальше – оперативный простор, голая степь, где ничего не построено, где нет оборонительных сооружений, где глава Днепропетровской области имеет миллиард 200 миллионов на счетах и собачьей будки не построил. И тогда получится то, о чем писала Марьяна Безуглая – что русские хотят пять плацдармов, из которых гладкоствольным РСЗО и КАБами будут стирать пять областных центров, пять крупных городов Украины с лица земли, пытаясь принудить к тем решениям, которые они хотят», – заявил Мосийчук.

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