Мосийчук боится, что Украина повторит судьбу Ичкерии

Террористическими атаками на мирных жителей РФ, вроде ракетных ударов по Белгороду, Украина может добиться таких же выгодных переговорных позиций и перемирия, как чеченские сепаратисты в конце первой чеченской кампании.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос ответных ударов по объектам на территории РФ – это вопрос исхода войны. Ставки значительно растут. И я не исключаю, что перенесение войны на территорию РФ – это ключ к переговорам, которые дадут возможность говорить с намного более сильных позиций, чем предлагается сейчас Украине. Украина, нанося удары по территории РФ, и мы видим панику среди людей там. Они же не ощущали, в отличие от Украины и украинцев, два года войны. Теперь они начинают ощущать. Это соответственно будет сказываться на ситуации в середине России. Мне говорят, это невозможно. Я вспоминаю РФ 1995 года, когда маленькая Ичкерия поставила на колени великую Россию и принудила к переговорам и миру хасавюртовскому», – сказал Мосийчук.

«Так, а чем всё закончилось», – мрачно напомнил Шелест.

«Правильно ставите вопрос. Но это же зависит не от РФ – дальнейшее развитие событий. Это от ситуации в Ичкерии зависело. И то же самое будет в Украине. Если и дай Бог, и нам удастся остановить войну ещё и на выгодных плюс-минус для Украины условиях, то дальнейшее развитие событий, когда говорят – Россия обязательно нападёт, так это от нас зависит. Так же, как и от Ичкерии. Если бы Ичкерия не была во внутреннем противостоянии, если бы Ичкерия занималась международной серьёзной политикой, своим признанием, а у них были все козыри международные для этого. Если бы они занимались вооружёнными силами и контролировали ситуацию со своими гражданами, которые, воспользовавшись перемирием, пытались нагнуть Ставрополь, Краснодар, Москву и Питер, мы знаем эти истории. Если бы не дали возможность возникнуть пятой колонне старшего Кадырова, то, естественно, этого всего в дальнейшем и Второй чеченской, их бы не было. То же самое Украина», – ответил экс-депутат.