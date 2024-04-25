Мосийчук: Цель Зе-власти – уничтожить страну вместе с народом

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 20:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Отказав мигрантам-«уклонистам» в консульских услугах, украинское руководство обрекло себя на многочисленные проигрышные судебные разбирательства.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказав мигрантам-«уклонистам» в консульских услугах, украинское руководство обрекло себя на многочисленные проигрышные судебные разбирательства....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Процентов тридцать [украинских мигрантов] выехали после 24 февраля 2022 года. А семьдесят процентов уже находились за границей. И некоторые жили там по 10-20 лет. Это трудовая миграция девяностых и нулевых, которая присылала деньги, донатила на ВСУ, и тому подобное. И вчера гражданин Кулеба и Зеленский послали их нах, прямым текстом. Мы не будем предоставлять консультативных консульских услуг.

Это нарушение конституционных прав и свобод человека. Я обсуждал с юристами этот вопрос – будут судебные иски, в том числе в суды других стран. Закончится это всё судами по правам человека, которые однозначно будут выиграны в пользу граждан, тут даже сомнений нет. Это будут убытки для страны», – сказал Мосийчук.

«Но, похоже, нашей власти наплевать и на граждан, и на страну, если они так относятся – взять, и послать, как минимум, десять миллионов наших граждан за границей, в том числе женщин и детей, отрезать их от народа. Так делать нельзя, это диверсия.

Если цель власти – уничтожение народа и государства, то это всё вкладывается в ту логику. Потому что отрезать больше десяти миллионов граждан – это преступление против нации и государства. Вся история – это отсечь заграничных украинцев от тела своего государства», – добавил экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть