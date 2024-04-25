Мосийчук: Цель Зе-власти – уничтожить страну вместе с народом

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Отказав мигрантам-«уклонистам» в консульских услугах, украинское руководство обрекло себя на многочисленные проигрышные судебные разбирательства.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процентов тридцать [украинских мигрантов] выехали после 24 февраля 2022 года. А семьдесят процентов уже находились за границей. И некоторые жили там по 10-20 лет. Это трудовая миграция девяностых и нулевых, которая присылала деньги, донатила на ВСУ, и тому подобное. И вчера гражданин Кулеба и Зеленский послали их нах, прямым текстом. Мы не будем предоставлять консультативных консульских услуг. Это нарушение конституционных прав и свобод человека. Я обсуждал с юристами этот вопрос – будут судебные иски, в том числе в суды других стран. Закончится это всё судами по правам человека, которые однозначно будут выиграны в пользу граждан, тут даже сомнений нет. Это будут убытки для страны», – сказал Мосийчук.

«Но, похоже, нашей власти наплевать и на граждан, и на страну, если они так относятся – взять, и послать, как минимум, десять миллионов наших граждан за границей, в том числе женщин и детей, отрезать их от народа. Так делать нельзя, это диверсия. Если цель власти – уничтожение народа и государства, то это всё вкладывается в ту логику. Потому что отрезать больше десяти миллионов граждан – это преступление против нации и государства. Вся история – это отсечь заграничных украинцев от тела своего государства», – добавил экс-депутат.