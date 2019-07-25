25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Мосийчук добился открытия дела против россиянина – за призывы к расправе над сторонниками Шария

Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию зарегистрировать и расследовать уголовное производство в отношении гражданина Российской Федерации Марка Фейгина, который публично призывал к физической расправе над сторонниками партии видеоблогера Анатолия Шария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети теперь уже бывший нардеп Игорь Мосийчук.

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“И дело не только, и не столько, в Шарие, а в сотнях тысяч людей, которые своими голосами поддержали эту партию на выборах.
Никому из иностранцев не разрешено и недопустимо призывать одних украинцев бить других украинцев из-за их политических взглядов. Это преступление! Уголовное преступление! И за него Фейгину придется ответить!”, – написал Мосийчук.

“Вы спрашивали чем я буду после парламента заниматься?
Догонять душевных пи # арасов! – вот, что я делал и буду делать!”, – добавил экс-нардеп и запостил свое фото с палкой на фоне Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее Анатолий Шарий добился через суд лишения Фейгина в РФ звания адвоката, а также помешал ему получить адвокатский статус на Украине.

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