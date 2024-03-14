Мосийчук: Готовится перемирие, но Зеленский его сорвет

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Глава МАГАТЭ якобы договорился с российским президентом о передаче ЗАЭС Украине в обмен на снятие санкций с «Росатома», после чего должно наступить перемирие.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент МАГАТЭ Гросси посетил Путина в Сочи, долго с ним разговаривал, сказали, что всё это тайно для всех, я знаю, что обсуждали. Гросси предложил, что МАГАТЭ готово снять санкции с «Росатома», с поставок топлива при условии, что ЗАЭС будет передана Украине. Если эта формула сработает, то следующим шагом будет перемирие как минимум. Верю ли я в это? Не верю, потому что Зеленский будет крутить вертушку войны очень долгий период для того, чтобы оставаться у власти», – сказал Мосийчук.

Дикий спросил, какая взаимосвязь между передачей ЗАЭС Украине и началом перемирия.

«По возвращению Гросси в Вену, где штаб-квартира МАГАТЭ, собралась коллегия управляющих директоров МАГАТЭ, и проголосовали за резолюцию по возврату ЗАЭС Украине. Эту резолюцию не могли проголосовать полтора года по причине того, что блокировал Китай, некоторые другие страны. А сейчас они её проголосовали, и для меня это своеобразный маркер. Мы же понимаем: передача ЗАЭС будет означать заморозку. А если саму ЗАЭС заморозят, остановят русские, но передавать не будут, потому что эксплуатировать они её сейчас физически не могут в этом состоянии, если они её остановят и заморозят, значит будет продолжаться и продолжаться широкое наступление. Вот это для меня маркер», – ответил экс-депутат.