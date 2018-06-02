02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Мосийчук: критиковать спецоперацию СБУ – быть в оппозиции к Украине

Все, кто критикуют спецоперацию Службы безопасности Украины по инсценировке убийства российского пропагандиста Аркадия Бабченко, становятся в оппозицию к Украине.

Такое мнение выразил в эфире украинского телеканала «112» народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал позицию оппозиционных депутатов Верховной Рады, так как они скептически отнеслись к спецоперации СБУ.

«Почему мы имеем все это? Такой, будет говорить, информационный беби-бум? Мы это все имеем потому, что провластные политики решили пропиариться на этом, а оппозиция сразу же кричит: «Всё, провластные пошли себе рейтинг поднимать!» И будем мы клепать не работу политиков, а спецслужб.

Для меня это не оппозициозность. Я принадлежу к оппозиционной «Радикальной партии Олега Ляшко». Наша фракция в оппозиции к президенту, к правительству, к коалиции провластной, но мы не в оппозиции к Украине. То, что касается спецоперации, выступать против неё, как против явления, то это быть в оппозиции к Украине», – заявил он.

Подытожил своё мнение Мосийчук словами: «это полный бред и глупость».