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19.08.2021 19:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Мосийчук набросился на Зеленского за расточительство на день «незалежности» в стране голодранцев

Новости УкраиныЗа 30 лет «незалежности» Украина превратилась в страну контрастов – с одной стороны голодающие...

За 30 лет «незалежности» Украина превратилась в страну контрастов – с одной стороны голодающие сотрудники первоочередных  по важности профессий, с другой – невероятная расточительность со стороны киевских властей на всякого рода показуху и символические мероприятия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-боевик «Азова», бывший соратник скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии» экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В воюющей стране военный парад должен быть, но тратить 5.5 миллиардов денег, когда, извините, страна с протянутой рукой и голой жопой – это абсолютно неадекватные средства. Строительство этих огромных флагштоков в областях, на что списываются огромные средства. Траты на Бочелли – на Украине есть масса украинских хороших исполнителей.

Из итальянских и иностранных певцов Бочелли мне больше всех нравится, но я считаю, у нас достаточно своих исполнителей, которые без полутора миллиона евро – это столько составляет гонорар Бочелли за выступление в Киеве.

Лучше медикам, которые голодают, долги выплатите. С одной стороны люди голодают, с другой – концерты, это непонятная ситуация», – возмущался Мосийчук.

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