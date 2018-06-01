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Мосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”
Скандальный нардеп-радикал Игорь Мосийчук считает, что в Киеве находится некая личность, “российский резидент”, “ответственный” за политические убийства в столице, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом он заявил в эфире телеканала NEWSONE.
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“Я твердо убежден, что в Киеве действует российский резидент, который координирует политические убийства и теракты на территории столицы и в центре страны”, – сказал он.
По его мнению, этот человек как-то связан с украинскими правоохранительными органами и добровольческим движением.
“Этот человек соприкасается с правоохранительной системой Украины, имеет влияние или же связи в кругах российской иммиграции и украинского добровольческого движения”, – уверяет Мосийчук.
Метки: Игорь Мосийчук, мнение
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