Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Мнение, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Мосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”


Скандальный нардеп-радикал Игорь Мосийчук считает, что в Киеве находится некая личность, “российский резидент”, “ответственный” за политические убийства в столице, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в эфире телеканала NEWSONE.

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“Я твердо убежден, что в Киеве действует российский резидент, который координирует политические убийства и теракты на территории столицы и в центре страны”, – сказал он.

По его мнению, этот человек как-то связан с украинскими правоохранительными органами и добровольческим движением.

“Этот человек соприкасается с правоохранительной системой Украины, имеет влияние или же связи в кругах российской иммиграции и украинского добровольческого движения”, – уверяет Мосийчук.

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