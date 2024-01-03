Мосийчук: Не подставляйте Залужного. Признайте результативность ударов РФ по военным заводам

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Экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» (запрещен в РФ) Игорь Мосийчук продолжает настаивать, что власть скрывает последствия российских ударов по военным заводам Украины.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист повторил, что родным не выдают тела погибших в результате ударов по по КБ «Луч» в Киеве.

«И тут выскакивает такой себе Анатолий Штефан, он же «Штирлиц», которй позиционирует себя едва не спикером главнокомандующего, спикером генштаба и обвиняет меня в распространении фейков… Анатолий, вы перед тем, как обвинять меня или кого-либо, обратитесь или лучше съездите на завод и выясните, какая там ситуация», – сказал Мосийчук.

Он добавил, что он и его друзья общались с десятками людей с этих объектов, и знают правду, за которую пострадавшие и родственники погибших благодарили.

«Эту информацию подтверждают мои источники, которые непосредственно общаются с британской и американской разведками. Они полностью подтверждают то, что я изложил», – отметил экс-депутат.

По его словам, родственникам не отдают тела погибших, а того, кто говорит правду, обвиняют в распространении фейков.

«У меня есть вся доказательная база, у меня есть люди, которые готовы свидетельствовать. И я бы рекомендовал вам извиниться. Или я пойду в суд и докажу, что вы врете и клевещете на меня. А второе – не подставляйте главнокомандующего. Вы делаете ему медвежью услугу, вы подставляете Залужного, обвиняя меня в том, что я не говорил», – обратился бывший «азовец» к Штефану.

Ответил он и на обвинения в том, что находится за границей.

«Я и за границей бываю, и в Украине, но с 2019 году после того, как «зеленая» власть продала фактически дело по покушению на меня, я не разглашаю свое место нахождения. Поэтому думайте, наблюдайте, оставайтесь с нами», – резюмировал Мосийчук. Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный признает, что Россия наносит удары по военной инфраструктуре и оборонным заводам, тогда как власть делает акцент на пострадавших мирных объектах, в частности жилых домов, прилеты по которым являются результатом работы украинской ПВО.