Мосийчук: Нужно принять фашистский закон и заморозить ситуацию на 25 лет

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Для юридического обоснования этноцида русских Украины уже приняты все необходимые законодательные акты. Чтобы не будоражить общество, нужно ввести мораторий на новые законы в этой сфере и продолжать дерусификацию, прикрываясь ширмой «восстановления единства страны». Именно так делал фашистский режим Франсиско Франко в Испании.

Такой рецепт действий на канале «Да это так» озвучил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, один из соавторов дискриминационного закона «про мову», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть закон, закон надо выполнять. Закон у нас довольно суровый, о функционировании украинского языка. Однако следом, если не выполнять этот закон, а хотеть чего-то большего, тогда надо открывать языковые концлагеря. Извините, мы в XXI веке. Я соавтор этого закона, он жёсткий, хоть там Фарионы его критиковали. Я скажу инсайд. Сегодня утром вместе со своим родным братом, мы зарегистрировали петицию на имя президента, она сейчас на модерации, относительно того, чтобы президент инициировал введение моратория на 25 лет на публичное обсуждение и принятие решений по вопросом языка, религии и национальности. Скажу больше, я сошлюсь сейчас на пример (наши леваки скажут, что это фашисты), такой мораторий действовал во Франко Испании, Франко вводил мораторий для того, чтобы после гражданской войны примирить испанцев. Вы его считаете фашистом, а он занимался примирением испанцев», – рассказал Мосийчук.

Он выразил мнение, что эти вопросы должны быть сняты, особенно накануне выборов.

«Потому что дискуссия в стране должна носить характер следующий: составляющая по безопасности, неотъёмная от неё экономическая составляющая, возрождение промышленности, сельского хозяйства, налогообложения и так далее. А у нас языком, церковью, межнациональной грызнёй пускают пыль в глаза, а сами занимаются коррупцией или принятием тех законов, которые душат предпринимательство и экономику», – объяснил нацист.