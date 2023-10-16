Мосийчук осмелел: Украинцам ничего не должны. Зеленский – хромая утка

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Украинцы и руководство страны зря считают, что весь мир им обязан и будет поддерживать пожизненно.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, президент страны Владимир Зеленский уже превратился в «хромую утку», которую никто не хочет видеть у себя в гостях.

«Мы почему-то, вернее, наша власть почему-то считает, что весь мир обязан нам, Украине, украинцам и тому подобное. Весь мир так не считает. Президент Зеленский думал, что весь мир всю жизнь будет ему аплодировать, будет его встречать, обнимать, целовать и так далее. Когда произошел визит в США, после этого я сказал, что президент возвращается хромой уткой. Многие на меня накинулись: «Что ты там, вот». Смотрите, поездка президента в Румынию, парламент не принял. Запрос был, парламент не принял на выступление», – сказал экс-боевик.

«Плюс сегодняшние выборы в Польше – ну такие отношения, на такой ниточке держатся. Надеюсь, после выборов их удастся немного это самое. Плюс много украинцев в Польше – ну отношение же к украинцам меняется у поляков. А все почему? Потому что это все происходит. Да не обязаны нам ни поляки, ни англичане, ни американцы – никто нам не обязан. Мы должны думать своей головой и выстраивать соответственно партнерские отношения, понимать, с кем мы дружим», – заявил Мосийчук.