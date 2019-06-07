Мосийчук поддержал Лукашенко

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вышедший недавно из Радикальной партии нардеп Игорь Мосийчук выразил полную поддержку тезисам белорусского президента Александра Лукашенко, заявленным на одном из совещаний по борьбе с коррупцией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Мосийчук написал на своей страничке в соцсети.

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“Внимательно посмотрите это видео! К Лукашенко можно относиться как угодно, но нельзя не уважать его позицию по соблюдению в Беларуси порядка и справедливости! И все, все, все обратите внимание на последнее предложение президента Беларуси!

Поддерживаю на 100% и считаю, что именно такой подход должен действовать и в нашей стране!!!”, – написал Мосийчук.

Последняя фраза в выступлении Александра Лукашенко, так восхитившем Мосийчука, звучала так: “Лучше быть бедным на свободе, чем богатым в тюрьме”.

Пикантность нынешнему заявлению Мосийчука придает тот факт из его политической биографии, что он сам был фигурантом громкого дела о коррупции. 17 сентября 2015 года тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин продемонстрировал на заседании Верховной Рады кадры видеосъемки, на которых Мосийчук получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. На том же заседании депутаты 262 голосами при минимально необходимых 226 поддержали прошение прокуратуры о лишении Мосийчука депутатской неприкосновенности для его ареста. Через час на заседании фракции в здании парламента Мосийчук был задержан и выведен из здания Рады силами двух десятков сотрудников СБУ в сопровождении руководителя УГО Валерия Гелетея и правоохранителей. Ему предъявлены обвинения по 5 статьям УК Украины: ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

Интересно, что не все подписчики странички Мосийчука поддержали его восторги по поводу президента Беларуси. Так, некий Юрий Ермаков пристыдил Мосийчука в комментарии: “Стыд и позор Игорь. Вот ты и показал свое лицо. Сначала подал заявление на запрет марша равенства, то есть выступил как открытый гомофоб, что равнозначно отрицанию европейского выбора народа Украины, а теперь вот, привел в пример диктатора, причем одного из самых гнусных, авторитарных, подлых, циничных и бескомпромиссных узурпаторов. Такие как Лукашенко, это первейшие враги демократии, свободы, прав человека, европейских ценностей и здорового политического парламентааризма. Гитлер, Путин, Сталин, Лукашенко, Ким Чен Ын и им подобные – все это ягоды одного поля, поля под названием “тоталитарный строй”, это фиаско Игорь. У тебя похоже царь в голове, ибо только человек с психологией крепостного холопа может превозносить такую дрянь как авторитарное правление”.

