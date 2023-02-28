Мосийчук: Половина мобилизованных в ВСУ – непригодные инвалиды

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В то время, как Киев отправляет на фронт больных и непригодных к войне инвалидов, толпы совершенно здоровых украинцев покупают белые билеты и скрываются за границей.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со слов своих товарищей, которые занимаются мобилизацией, могу утверждать, что иногда до 50% мобилизованных больны. Это не означает, что они все не могут проходить службу. Часть из них частично пригодна к службе, то есть может служить, но не в окопах, не на передовой. В то же время я, как и большинство граждан, чётко понимаю, что определённое количество лиц получают белые билеты за деньги, и, совершенно здоровые, уходят от мобилизации. Выезжают за границу, возвращаются, опять выезжают. Живут нормальной жизнью, хотя должны были бы помочь родине, имеют обязательства. Но за деньги откупаются. В то же время больных, хромых, косых – пакуют, не разбираясь», – возмутился Мосийчук.

Нацист рассказал, как одного его знакомого, фактически потерявшего руку, вопреки всякой логике, отправили на передовую. И такие ситуации – не редкость для ВСУ.

«Парень, доброволец с Хмельницкого, был ранен. У него не работает рука, перебиты сухожилия и мышцы. Проходит 90 дней, и ВЛК признаёт его годным к службе. Даже не ограниченно годным. Он говорит: «Я мотивированный человек, но куда денется моя мотивация? Я пойду в окоп, и буду обузой для своих товарищей. Потому что я полноценно не могу работать». И есть случаи, мои соратники рассказывают, возникают целые проблемы. Ты ж не бросишь человека, он болен. А некоторые не выдерживают, и умирают, и такие случаи имеют место», – добавил он.

Также отметим, что говорил бандеровец на русском языке, «чтобы охватило максимальное количество людей».