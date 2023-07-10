Мосийчук причитает: Юго-Восток снова превращается в Дикое Поле

Анатолий Лапин.  
10.07.2023 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Юго-Восток


Передача Украине кассетных снарядов наряду с применением ВСУ другого оружия в процессе атак на позиции ВС РФ, превращает юго-восточные регионы в подобие Дикого Поля, которое существовало в этих краях в давние времена.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине кассетных снарядов наряду с применением ВСУ другого оружия в процессе атак на...

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«Что касается кассетных снарядов и территории. Я, наблюдая за тем, что происходит на части Левобережной Украины, где идут большие бои – на востоке, на юге. Прихожу к выводу, что мы будем иметь и фактически уже частично имеем Дикое Поле… Я вижу, сейчас превращается юг и восток нашей страны, многострадальной, в Дикое Поле.

Эти постоянные разговоры о ЗАЭС, боеприпасы, химическое оружие, которое используется, фосфорные, баро-бомбы, которые использовались в Мариуполе и не только – это все демонстрирует одно: россияне не видят этих территорий, хоть и объявили их своими, они их не видят ничем, кроме Дикого Поля, а наши, освобождая, фактически идут навстречу тем же. По факту – выжженная земля», – заявил Мосийчук.

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