Мосийчук призывает остановить наступление и заморозить фронт

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Украина стала углем, который перегорает между российскими ракетами и американскими долларами.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил националист, боевик «АТО» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При прожарке этого Медведя в виде угля используют наш с вами народ, нашу нацию. И подбрасывают туда, в огонь, и мы перегораем там. Лучшие из лучших перегорают – гражданские перегорают, города перегорают. Это цена этой прожарки. Мы – угли, мы – уголь древесный в этой истории. А кто-то считает бабло», – сказал Мосийчук.

«И мы получаемся между русскими ракетами, которые нас имеют, и американским долларом, которым нас имеют. Как выйти из этой ситуации, как выпетлять? Надо остановиться, стабилизировать фронт, переосмыслить и делать ставку, в первую очередь, на себя», – заявил Мосийчук.