Мосийчук пророчит выход русских на оперативный простор Днепропетровской области

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Группировка украинских войск в Уледаре будет уничтожена, если не сможет прорваться из окружения. За падением Угледара последует Покровск, после которого до Днепропетровской области – голая степь без серьезных укреплений.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг фактически уничтожает, стирает с земли Угледар. Вопрос к угледарской трагедии стоит сегодня – она закончится прорывом, она закончится пленом, она закончится гибелью. Там фактически тактическое окружение, это не тайна. Просто наша власть старается об этом не говорить – о неприятном же не говорят, говорят о победах, а не правдиво о фронте. Так вот, Угледар, а следующий – Покровск. К нему подбираются, защиту организовывают сами местные предприниматели, люди и тому подобное, даже с Киевом уже не координируют. Ну и в случае падения Покровска, это выход на оперативный простор Днепропетровской области, где собака не валялась», – заявил Мосийчук.