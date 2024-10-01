Мосийчук пророчит выход русских на оперативный простор Днепропетровской области

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 11:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Донбасс, Россия, Украина


Группировка украинских войск в Уледаре будет уничтожена, если не сможет прорваться из окружения. За падением Угледара последует Покровск, после которого до Днепропетровской области – голая степь без серьезных укреплений.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка украинских войск в Уледаре будет уничтожена, если не сможет прорваться из окружения. За...

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«Враг фактически уничтожает, стирает с земли Угледар. Вопрос к угледарской трагедии стоит сегодня – она закончится прорывом, она закончится пленом, она закончится гибелью. Там фактически тактическое окружение, это не тайна. Просто наша власть старается об этом не говорить – о неприятном же не говорят, говорят о победах, а не правдиво о фронте.

Так вот, Угледар, а следующий – Покровск. К нему подбираются, защиту организовывают сами местные предприниматели, люди и тому подобное, даже с Киевом уже не координируют. Ну и в случае падения Покровска, это выход на оперативный простор Днепропетровской области, где собака не валялась», – заявил Мосийчук.

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