Мосийчук рассказал, как Киев провалил снабжение ВСУ

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Из-за неспособности украинского командования обеспечить снабжение и логистику около трети вооружения ВСУ не пригодно для ведения боя.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается контрнаступления, у меня есть претензии к Минобороны. Претензии логистического характера, которые мешают избежать того количества потерь, которое мы имеем, продвигаться и контрнаступать. Что имеется в виду? Логистическая цепочка между западными партнёрами, которые продают либо предоставляют оружие, не отработана за полтора года войны. По состоянию на сегодня специалисты ВСУ говорят, что процентов тридцать военного вооружения в таком состоянии, что надо делать ремонт и профилактику, его нельзя пустить в бой», – пожаловался бывший депутат.

Он подчеркнул, что из-за нехватки западных снарядов большинство натовской техники просто простаивает без дела.

«Второй вопрос – количество снарядов, которое поступает, должно быть в разы больше. И у меня тут вопросы к Минобороны. Мы слышим сообщение: «Вот, нам там новейших ЗРК, второй по мощности после «Пэтриота», дают Италия с Францией». А боеприпасов вы сколько заказали, и сколько они могут дать? Они могут дать на два-три месяца. А у производителя вы заказали дальше, или оно металлоломом стоять будет? Это я не конкретно по ЗРК, а по всему», – возмутился Мосийчук.