Мосийчук рассказал, как с собаками искал в «Правом секторе» геев

Вадим Москаленко.  
11.03.2023 18:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЛГБТ, Украина


Завязанные на западные грантовые структуры депутаты Верховной рады, прикрываясь военным положением в стране, попытаются протащить через парламент законопроект, позволяющий регистрировать однополые отношения, в том числе, в вооружённых формированиях Украины.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-боевик запрещённой в РФ террористической группировки «Азов», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завязанные на западные грантовые структуры депутаты Верховной рады, прикрываясь военным положением в стране, попытаются...

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Так, депутат от партии прозападных грантоедов «Голос» Инна Совсун заявила, что в составе ВСУ есть около тысячи военных, которые хотели бы официально зарегистрировать ЛГБТ-брак. Она объявила, что направила в Раду законопроект, который предусматривает возможность официальной регистрации однополых отношений между военными.

«Я читал пояснительную записку Совсун, она там написала, в каких подразделениях служат солдаты-геи, например, в «Правом секторе» (запрещённая в РФ группировка – ред.). Я с собаками искал в «Правом секторе» солдат-геев, но так и не нашёл. То есть, она просто врёт», – запротестовал нацист.

Также он объяснил, почему такая инициатива появилась именно сейчас.

«Потому что они понимают, что традиционалистическое (это он так сказал – ред.) общество Украины, которое чтит традиции и веру, никогда не пойдёт в мирное время на подобные вещи. Поэтому они хотят протянуть во время войны, хитро замаскировав однополые браки. Потому что вносить изменения в Конституцию во время войны нельзя, более того, найти 300 голосов под это дерьмо в парламенте тоже невозможно, поэтому они решили пойти таким образом», – пояснил Мосийчук.

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