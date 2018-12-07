07.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Мосийчук рассказал, кого Порошенко боится больше всего

Подконтрольные президенту Украины Петру Порошенко СМИ потому поливают грязью главу «Радикальной партии», что Порошенко видит в Олеге Ляшко сильного конкурента.

Об этом одиозный ляшковец Игорь Мосийчук рассказал в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вера, язык и армия – это вещи, которые не могут быть предметом политической дискуссии и пиара. В стране десятый день действует военное положение. Может, кто-то из присутствующих в зале заметил какой-то инструментарий, который президент, главнокомандующий Пётр Порошенко привлек для того, чтобы защитить страну от внешней агрессии в рамках военного положения? Нет. Это подтверждает правильность слов Олега Ляшко о том, что военное положение Петру Порошенко было нужно исключительно для защиты своей президентской должности, чтобы отсрочить выборы 31-го марта!», – решительно заявил одиозный депутат.

Вместо этого, по словам Мосийчука, все «помойки, подконтрольные администрации президента» поливают грязью всю «Радикальную партию» и Олега Ляшко в частности.

«Развешиваются ярлыки, цепляются различные прозвища. А всё потому, что Порошенко видит в Олеге Ляшко единственную альтернативу себе и больше всего боится его на президентских выборах. И это демонстрируют последние президентские рейтинги», – рассказал он.

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