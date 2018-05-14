14.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мосийчук разбивает хрустальную мечту Джемилева

Если украинский парламент пойдет на поводу у меджлисовцев и проголосует за создание национально-территориальной автономии в Крыму, то это спровоцирует сепаратистские настроения на Закарпатье и Буковине.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил одиозный националист, бывший боевик “Азова”, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

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По его словам, предложенные сторонниками запрещенной в РФ группировки изменения в Конституцию Украины, противоречат ей.

«Я считаю, что изменения, которые наработаны, не отвечают 1-й статье Конституции, где идёт речь об унитарности и соборности украинского государства. Если будет предусмотрена автономия, эти вопросы должны быть исключены. Это первое. Второе – создание любой автономии, к сожалению, приведёт к тому, что на Закарпатье венгерское меньшинство начнёт создавать автономию, на Буковине – румынское и так далее, и так далее», – опасается Мосийчук