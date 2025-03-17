Мосийчук рвет на себе волосы, что голосовал за Украину в НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине необходимо привести Конституцию в соответствие Декларации о государственном суверенитете и отменить принятый при Петре Порошенко курс Украины в НАТО.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запретщенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я искренне раскаиваюсь за самую большую политическую ошибку, которую допустил за 5 лет в украинском парламенте – это голосование за включение статьи НАТО в тело украинской Конституции. Я подчинился фракционной дисциплине, фракция голосовала из-за политических обстоятельств, это был избирательный проект Порошенко. Это сыграло злую шутку, это стало прикрытием для начала неприкрытой российской агрессии, одним из. Поэтому, действительно, я раскаиваюсь», – сказал Мосийчук.

По словам националиста, он сейчас делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию.