Мосийчук: «С ума сошли! Киев до сих пор финансирует администрации Мариуполя и Северодонецка»

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В то время как Украина ходит с протянутой рукой и побирается по всему миру, киевский бюджет распределяется на совершенно бесполезные вещи.

Об этом на канале «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти все вопросы, касающиеся наполнения бюджета, поиска денег – мы же по сути ходим с протянутой рукой по миру, побираемся. И в это же время финансируем Мариупольский горсовет, Северодонецкий, какие-то военные администрации с оккупированных территорий. Что – с ума сошли?», – негодовал он.

«Депутаты «Слуги народа» хотели поднять вопрос о ликвидации этих всех администраций и органов местного самоуправления до момента деоккупации на встрече с президентом. Но вместо этого пришёл президент, выступил, как на броневичке на митинге, развернулся и ушёл. И инициативы депутатов остались у них на руках. Я про встречу Зеленского с депутатами, единственную за два года войны», – возмущался Мосийчук.