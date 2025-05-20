Мосийчук: «Сейчас говорить о развале РФ – идиотизм, это ЕС разваливается»

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Украина и Евросоюз скорее сами перестанут существовать, чем дождутся развала России.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не может победить Россию на поле боя, это невозможно. Мы должны действовать другими методами – развал России, многонациональная страна. Этого никто не услышал, довели до цугундера. И в России это понимают, они ж не идиоты, знают свои слабые места. Зелёные повели на поле боя, где мы не могли иметь преимущества, ещё и с такими недопартнёрами. Мы дошли до точки. Сейчас говорить о развале России – это, ну, идиотизм. Тут надо выжить самим, для начала», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что и ЕС здесь не поможет, потому что у них своих проблем много.