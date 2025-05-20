Мосийчук: «Сейчас говорить о развале РФ – идиотизм, это ЕС разваливается»

Вадим Москаленко.  
20.05.2025 19:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина и Евросоюз скорее сами перестанут существовать, чем дождутся развала России.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Евросоюз скорее сами перестанут существовать, чем дождутся развала России. Об этом в...

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«Украина не может победить Россию на поле боя, это невозможно. Мы должны действовать другими методами – развал России, многонациональная страна.

Этого никто не услышал, довели до цугундера. И в России это понимают, они ж не идиоты, знают свои слабые места. Зелёные повели на поле боя, где мы не могли иметь преимущества, ещё и с такими недопартнёрами. Мы дошли до точки.

Сейчас говорить о развале России – это, ну, идиотизм. Тут надо выжить самим, для начала», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что и ЕС здесь не поможет, потому что у них своих проблем много.

«А со стороны этих [ЕС], ну, о каком развале России они могут говорить, если у них валится Евросоюз, если у них валятся внутри страны, если у них в Лондоне самое популярное имя – Мухаммад.

Ну, понимаете, то есть для того, чтобы говорить о таких стратегических, геополитических вещах, о которых мы сейчас говорим, надо проводить серьезнейшую внутреннюю, внешнюю политику. Это выстраивается десятилетиями, чуть ли не столетиями.

Надо иметь монолитность. Путин монолитности добился, мы это видим. Да, есть трещинки, но они фактически незаметны. И для того, чтобы их увеличить, нужно иметь хотя бы десятилетие. Ну, и монолитность свою. Это я даже не про Украину сейчас, у нас другие стратегические задачи. Я про этих недопартнёров», – добавил экс-депутат.

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