25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 457 просмотров

Мосийчук: Украина меж двух огней. Слева российский “агрессор”, а справа – “кровососы из МВФ”

Спустя почти пять лет посчое Майдана Украина снова оказалась между двумя огнями, как и при режиме Януковича.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил нардеп-националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, сегодня Украина находится под внешним управлением Запада и международных структур, высасывающих ресурсы из страны.

«Пять лет назад украинцы восстали против внешнего влияния и против того, что страной пытаются руководить извне. Сейчас, через пять лет, мы оказались в той же ситуации, когда с одной стороны, есть российская агрессия, а с другой – международные кровососы в виде Международного валютного фонда, в виде советников и так далее, ведут скрытую агрессию против Украины… Страна живет не в украинском формате, а в формате МВФ, стоит на паперти и выпрашивает транши бумажные, за которые отдает суверенитет, ресурсы, обещает провести приватизацию, продать землю. На Конституцию вообще наплевали», – заявил Мосийчук.