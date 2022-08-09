Мосийчук: Украине нужно срочно признать независимость Ичкерии

09.08.2022  20:12 (Мск), Киев
Вадим Мокаленко.  
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна признать независимость «Чеченской республики Ичкерия», чтобы таким образом ударить по Владимиру Путину и Рамзану Кадырову.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-боевик «Азова», бывший соратник скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии» экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна признать независимость «Чеченской республики Ичкерия», чтобы таким образом ударить по Владимиру Путину...

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Националист вдруг вспомнил о законодательстве СССР, от любых связей с которым Украина отказалась, объявив декоммунизацию.

«Я сразу хочу сказать, что Украина должна признать независимость Чеченской республики Ичкерия. Для этого есть несколько оснований. Это политическое основание, потому что это серьезный удар по нашему врагу. Это серьезный удар по Путину, по Кадырову.

С другой стороны, это юридически правильно. Потому что в законодательстве СССР перед его распадом, перед тем как разделился Советский Союз, было четко записано право на самоопределение не только Республик 15, которые входили в состав СССР, но и автономных республик.

То есть Чечня, Карабах, Крым наш имели право на самоопределение путем проведения референдума. И они его провели. Чечня и Карабах проголосовали за независимость. Чечня от Российской Федерации, Карабах от Азербайджана, опираясь именно на этот документ», – вещал Мосийчук, забыв, что автономные области имели право отделиться от союзных республик, в том числе –Крым, Абхазия и Южная Осетия.

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