Мосийчук – Умерову: Покажите мне татарских партизан в Крыму

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Прежде чем в очередной раз бросаться словами о скором захвате Крыма, министр обороны Украины Рустем Умеров должен показать примеры борьбы за полуостров представителями его нации.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил экс-депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, также Умеров должен был бы возглавить штурмовую бригаду, которая с боями прорывалась бы на полуостров.

«Мне звонил товарищ один, Игорь Криворучко, он воюет на передовой в Авдеевке рядовым, добровольно пошел на фронт, все. А он – крымчанин сам, из Ялты, Игорь. И говорит: «А Умеров не хочет показать партизанских отрядов крымских татар, которые пускают вражеские эшелоны под откос, жгут вражескую инфраструктуру и так далее? А не хочет он показать, что он, его народ, который претендует на автономию, на переименование населенных пунктов в крымско-татарские названия, что они сейчас во главе создают штурмовую бригаду, которая будет прорываться и идти на освобождение Крыма». Это же правильно было бы, раз вы на такие вещи претендуете», – отметил недовольный Мосийчук.

Напомним, ранее в интервью немецкой газете Bild Рустем Умеров заявил, что ВСУ могут захватить Крым уже в следующем году.