Мосийчук – Умерову: Покажите мне татарских партизан в Крыму

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 17:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 723
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Прежде чем в очередной раз бросаться словами о скором захвате Крыма, министр обороны Украины Рустем Умеров должен показать примеры борьбы за полуостров представителями его нации.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил экс-депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прежде чем в очередной раз бросаться словами о скором захвате Крыма, министр обороны Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Мосийчука, также Умеров должен был бы возглавить штурмовую бригаду, которая с боями прорывалась бы на полуостров.

«Мне звонил товарищ один, Игорь Криворучко, он воюет на передовой в Авдеевке рядовым, добровольно пошел на фронт, все. А он – крымчанин сам, из Ялты, Игорь.

И говорит: «А Умеров не хочет показать партизанских отрядов крымских татар, которые пускают вражеские эшелоны под откос, жгут вражескую инфраструктуру и так далее? А не хочет он показать, что он, его народ, который претендует на автономию, на переименование населенных пунктов в крымско-татарские названия, что они сейчас во главе создают штурмовую бригаду, которая будет прорываться и идти на освобождение Крыма».

Это же правильно было бы, раз вы на такие вещи претендуете», – отметил недовольный Мосийчук.

Напомним, ранее в интервью немецкой газете Bild Рустем Умеров заявил, что ВСУ могут захватить Крым уже в следующем году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть