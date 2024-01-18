Мосийчук в недуомении: «Какая победа? Провалили контрнаступление и потеряли сотни тысяч»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак врет, когда на форуме в Давосе заявляет о том, что его страна побеждает.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Мосийчука, потерю территорий, гибель сотен тысяч солдат и провал контрнаступления сложно назвать победой Украины.

«Вот это выступление Ермака: «Мы побеждаем», еще что-то. У меня первое мнение – или Андрей Борисович неадекватен, потому что он не замечает кладбищ, сотен тысяч погибших, количества потерянных территорий, разрушенную чуть ли не под ноль экономику, тотальное мародерство, ракетные удары, которые сейчас уже не по энергосистеме, а по военной логистике и производствам. Либо цинично лжет, потому что я не могу назвать это победой», – сказал экс-депутат.

«Победа была не пустить врага на Киев, победа была освободить Харьковскую область, победа была освободить Херсон. Но разве была победа в контрнаступлении, где несоизмеримые потери с освобожденными территории. Что он называет победой?», – недоумевает Мосийчук.