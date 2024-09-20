Мосийчук в ярости: «Эти б..ди так и не ответили, кто подставил военных под ракеты в Полтаве»

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 09:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


В результате ракетного удара по Институту связи в Полтаве в числе погибших было много военных специалистов таких направлений, которые лучше вслух не называть.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате ракетного удара по Институту связи в Полтаве в числе погибших было много...

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«Враг бьёт по нашим военным объектам, просто мы же этого не признаём, мы об этом не говорим. И даже, к сожалению, погибшие люди на военных объектах не считаются жертвами войны, что очень и очень неправильно.

Возьмём, будем прямо говорить, военный объект – военный Институт связи в Полтаве, по которому был удар. Они сейчас, чтобы отпетлять от ответственности, военачальники, начинают рассказывать, что Мосийчук придумал, что погибло 600 человек. Я этого не говорил. Я говорил и повторяю, что погибло больше ста людей. Они погибли не на месте все, они умирали в госпиталях, очень много тяжелораненых и т.п.

Но у меня вопрос к военному командованию и политическому руководству. А будут эти б..ди отвечать, которые в одном месте собрали такое количество военных? Плюс, уже сейчас могу сказать, среди них было очень много военных специалистов по определённому направлению, не буду уточнять, какому. Но очень много было. И это очень серьёзная потеря для Украины. Ответственность будет кто-то нести, или это так – ля-ля-тополя, поговорили-забыли?» – возмущался Мосийчук.

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