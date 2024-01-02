Мосийчук: Власть скрывает последствия ударов русских по военной инфраструктуре

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Киевские власти только настраивают против себя людей враньём о якобы успешном сбивании российских ракет и дронов и замалчиванием количества жертв на объектах критической военной инфраструктуры Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти только настраивают против себя людей враньём о якобы успешном сбивании российских ракет...

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«Летело 100 ракет, я условно говорю, и 99 сбили, 150 «Шахедов» и 149 сбили – это всё победоносные реляции, они далеки от истины. Действительно, много сбивают и «Шахедов», и ракет, однако в официальной статистике цифры завышают, чтобы показать, что большее количество сбили. Сбивания происходят не всегда, есть реальные прилёты, которые пытаются замалчивать, потому что боятся паники.

Например, последний массовый мощный удар по Украине прошлого года 29 декабря, основная часть удара пришлась на завод «Артём» и КБ «Луч». Там очень много погибших, складские помещения, весь Киев уже знает. Зачем власть это скрывает, особенно скрывает количество погибших – не знаю. Это «зелёное» враньё вот тут уже сидит», – возмутился Мосийчук.

Он привёл в пример слова одной из киевлянок, родственницы погибшего на КБ «Луч».

«Там очень много погибших и пропавших. Нам даже не дают его опознать, всё замалчивается. Это был его фронт, он делал всё, чтобы Украина могла обороняться и уничтожать врага. Неужели погибшие там не заслуживают того, чтобы люди о них знали?» – процитировал женщину националист.

Он добавил, что таких случаев очень и очень много. Мосийчук выдавил из себя, что противник «иногда» всё-таки бьёт по объектам военной инфраструктуры.

«Власть думает, что скрывая жертвы войны, она предотвращает панику. Скрывая то, что враг иногда, не всегда прицельно бьёт по нашим объектам критической военной инфраструктуры, скрывая там количество жертв, думают, что они сохраняют военную тайну – нет! Просто дразнят и настраивают против себя людей», – сказал экс-депутат.

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