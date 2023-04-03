Мосийчук: Власть запустила информационную волну, чтобы скрыть тяжелейшие потери ВСУ в Бахмуте

Анатолий Лапин.  
03.04.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Пропаганда, Россия, Украина


Скандал с отпуском лекарств исключительно по электронным рецептам и шум вокруг изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры помогают решить режиму многие имиджевые проблемы, в том числе коррупцию при распределении гуманитарной помощи и неудачи на фронте.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады и бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал с отпуском лекарств исключительно по электронным рецептам и шум вокруг изгнания УПЦ из...

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«Это волна. Мы как медийщийки, как люди понимающие, понимаем, что это волна… Что скрывают? Во-первых, тяжелейшие бои и тяжелейшие потери в районе Бахмута. Во-вторых, мало кто знает, друзья, временная следственная комиссия парламента вчера опубликовала отчет. Это комиссия, созданная по вопросам контроля над использованием гуманитарной помощи…

Мы прекрасно понимаем, что большинство в этой комиссии – «слуги народа», потому что в парламенте большинство – «слуги народа». То есть «слуги народа» фактически фиксируют мародерство. По-другому это назвать нельзя – во время войны воровать гуманитарную помощь на миллионы… Но об этом мы не услышим ни в «Едином марафоне», ни на блогерских каналах близких к власти людей и тому подобное», – сказал националист.

«Естественно, чтобы закрыть подобные вещи, и эту в том числе, а я думаю, что там в отчете есть много интересного – будем изучать, запускаются «рецепты». Все будут говорить о рецептах, потому что интуитивно это болит – людям надо пойти в аптеку, надо купить все. Решалось это одним распоряжением правительства.

То есть по факту они утром решили эту проблему. Вчера поднялась огромная волна, все говорили только об этом – никто о мародерстве не говорил, об уголовных делах не говорил – говорили об этом и все. Вторая история – это церковная история. Там два в одном.

Во-первых, это информационно закрывает многие проблемы, переключает внимание. Во-вторых, власть, пошла, как по мне, абсолютно неправильным путем», – заявил Мосийчук.

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