Мосийчук выиграл суд

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардепа Игоря Мосийчука не будут привлекать к ответственности за публикацию фото заполненного им избирательного бюллетеня, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

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“Фото с избирательного участка, которое я выложил в Facebook в день голосования первого тура президентских выборов, не является нарушением закона. К такому решению пришел Лубенский горрайонный суд Полтавской области, после того, как я направил туда свои письменные объяснения. Сейчас решение уже вступило в законную силу”, – написал Мосийчук.

Он также опубликовал копии решения суда.

Напомним, 12 апреля правоохранители вручили админпротоколы за демонстрацию своего бюллетеня во время первого тура выборов президента Украины лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко и Мосийчуку. Новоизбранный президент Владимир Зеленский также продемонстрировал свой бюллетень во втором туре выборов, и уплатил за это 850 гривен штрафа.