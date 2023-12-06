Мосийчук: «Я близок к истерике. Запад перестает видеть Зеленского»

Анатолий Лапин.  
06.12.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Складывающаяся на фронте ситуация подводит Украину к очень опасной черте.

Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Складывающаяся на фронте ситуация подводит Украину к очень опасной черте. Об этом в эфире...

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Мосийчук пожаловался, что по его ощущениям, ситуация, которая складывается, напоминает февраль 2022-го года, а сам он находится на грани истерики.

«Я каждый день общаюсь с массой людей на фронте, с массой людей в экономике, в политическом секторе, людьми, которые вхожи на Банковую и так далее. И у меня очень плохие предчувствия. У меня такие предчувствия в последний раз были два года назад перед февралем, перед утром февраля 24-го… Ну, если не такие, то очень близкие.

Я пока не истерю и не звоню насчет эвакуации никому, если почувствую, что уже близко какое-то серьезное обострение, то буду звонить. Но внутренний трек, который происходит в нашей стране, сейчас будет решающим. У меня ощущение твердое, что Запад перестает видеть Зеленского», – заявил Мосийчук.

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