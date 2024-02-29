Мосийчук: Зеленский готовит арест Залужного

Команда президента Украины Владимира Зеленского начинает кампанию по дискредитации экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с дальнейшим обвинением его в государственной измене и «сливе» русским плана летнего «контрнаступа».

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, вслед за Зеленским, что Россия в прошлом году получила доступ к секретным планам «контрнаступа», говорит о том, что готовится кампания против окружения Залужного.

«Если это всем известно, почему до сих пор нет арестов? Почему это звучит в медийном поле, а не отрабатывает контрразведка СБУ? По тому, как подаётся эта информация, как её подал Зеленский на пресс-конференции, очень и очень похоже, что «зелёная власть» готовит волну дискредитации генерала Залужного, его окружения, среди которого возможны аресты, обвинения в государственной измене. Возможно, и самого Залужного арестуют. Они его боятся.

Потому что даже после отставки у Залужного стабильно высокий рейтинг, а Зеленский посыпался. А они живут не войной, а рейтингами и политикой. Залужный не говорит ничего, Залужный не вмешивается, Залужный передал им полноту власти в ВСУ, а они ему вот такой «фигвам», – подытожил Мосийчук.