Мосийчук: Зеленскому надо подорвать задницу и лететь извиняться в Польшу

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В связи с ситуацией на украино-польской границе, которую заблокировали фермеры, президенту Украины нужно не записывать видеообращения, а ехать в Варшаву с извинениями.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуацию разрешить можно, но не обращением президента, а тем, что он подорвёт свою «дупу» и полетит в Варшаву, именно он, а не к нему. Есть две стороны в этом конфликте. Наша – спровоцировала этот конфликт, вторая сторона не пресекает деятельность провокаторов, которые явно аффилированы к спецслужбам РФ. Но основная масса тех, кто вышел на этот протест, не имеет никакого отношения к российским спецслужбам. Да, вкидываются необходимые нарративы, но не более», – сказал Мосийчук.

Касаясь сути конфликта, он отметил, что главным рычагом этого процесса является министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«Когда Сольский вам что-то рассказывает о противостоянии с Польшей, то вы сразу понимайте, что этому человеку надо бить морду лица, потому что он один из главных моторов этой ситуации. Что произошло с Польшей? Зачем вести до третьих стран, если это зерно по дешёвке можно скинуть в Польше, и там так же найдутся либо через подставные наши фирмы, либо через польские, люди, которые захотят иметь гешефт. В результате этого произошёл обвал на аграрном рынке Польши», – считает экс-депутат.

Он добавил, что вместо того, чтобы извиниться и озвучить полякам конструктивные предложения, команда Зеленского только подогревает конфликт.

«Вместо того, чтобы приехать в Варшаву и сказать: ребята, мы набокопорили, больше этого не будет. Мы берём под контроль – один наш представитель, другой ваш, сопровождаем эти вещи, если это по ж/д, если это автофуры, то опломбируем, до порта или до пересечения вашей границы. Этого сделано не было. Наоборот, начали вкачивать ситуацию противостояния с Польшей. Начали нести чушь, то, что раздражает фермеров, и этим ещё больше провоцировать протесты. Зеленский и Сольский ожидали, что после смены правительства всё пойдёт на спад. Помните, Зеленский говорил: это внутренняя политическая ситуация в Польше, она скоро кончится, всё будет супер. Ничего не произошло», – возмущается Мосийчук.

В то же время, по его словам, извиниться нужно, но нельзя оставлять незамеченной и саму форму протеста с обидными для Украины формулировками.

«Если мы признаем свою неправоту с зерном, вывалим претензию только на поведение, но извинимся и скажем, давайте искать, как это будет происходить, чтобы не страдал производитель Польши, то эта ситуация разрешима. Поэтому я и говорю о «дупе», которую надо подорвать. Не видосик записывать, а в Варшаву лететь», – подчеркнул нацист.