Москаль, игравший с фамилией: умер дважды губернатор Луганщины

Из Киева пришло известие – в возрасте 73 года умер украинский политик Геннадий Москаль.

Для большинства россиян это одна из многочисленных фигур в театре теней украинского политического прошлого – из разряда «Что-то слышал, но не очень хорошо помню, что именно». Зато Геннадий Геннадиевич хорошо запомнился крымчанам и жителям теперь уже российской Луганщины.

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У первых он был начальником крымского республиканского главка МВД при Кучме и представителем украинского президента на полуострове при Ющенко. Луганчанам такое счастье, как Москаль, в кресле губернатора области также доставалось дважды – оба раза после очередного майдана – в 2005-м и 2014-м.

Но и Крым и Луганск были всего лишь эпизодами в бурной политико-административной биографии Москаля, в которой как в горном ручье отображались все причудливые зигзаги украинской политики периода незалежности. Впрочем, в политику нашего героя буквально «за руку» привел Леонид Данилович Кучма – с подачи своего верного нукера, застрелившегося после первого майдана главы МВД Юрия Кравченко.

Первой серьезной должностью Москаля «при Украине» стало начальственное кресло в закарпатском главке МВД на первом сроке Кучмы. Именно тогда его заприметил будущий всесильный «главмент» Кравченко и, уже став министром, перетянул к себе в Киев своим замом. Одновременно отдав «в кормление» весьма вкусную, но при этом и проблемную делянку – крымский главк.

Задачей Москаля на полуострове, кроме выстраивания четко централизованной вертикали поборов, шедшей до самого Киева, была борьба с остатками влияния всесильных в девяностые криминальных группировок и присмотр за разраставшейся активностью крымско-татарского криминалитета.

Причем, как свидетельствуют очевидцы, Москаль тех лет еще не напялил на себя патриотическую вышиванку и, наоборот, всегда склонный к показным популистским жестам пытался быть для местных максимально «своим в доску» – насколько позволял имевшийся у него маневр.

После того как «дело Гонгадзе» пошатнуло позиции Кравченко, Москаля перебросили из Крыма на Днепропетровщину – и снова на должность начальника областного главка и одновременно замминистра. С пребыванием Москаля в Днепре связана одна их многих скандальных бывальщин – когда готовясь к визиту Кучмы на малую родину начальник ментовского главка приказал собрать в областном центре всех бомжей, посадить на баржу и утопить в Днепре. Так это или нет, один бог ведает, однако в народной памяти эта легенда засела крепко и жива о сих пор.

Его позиции в МВД крепли год от года, круг полезных связей и знакомств все разрастался и вскоре ему стало тесно в «ментовке». Поздний Кучма заприметил толкового и исполнительного кадра и дал толчок уже политической карьере Москаля, назначив его в первый раз закарпатским губернатором.

Его роль на Закарпатье была аналогичной крымской – уравновесить разраставшееся влияние в регионе социал-демократической партии Медведчука и местного клана Балог. Уже перед самым первым майданом Москаля поставили рулить только-только созданным Госкомнацем – ведомством, призванным обеспечивать на Украине межнациональный мир или хотя бы его видимость.

А когда политические ветры поменялись и прежний многолетний шеф Кравченко отдал богу душу на своей даче под Киевом, Москаль не будь дурак, быстренько сменил окрас на оранжевый и примкнул к победителям. Особо сблизившись с жадными до денег и власти младосоциалистами Мороза – братьями Сергеем и Юрием Луценко. Но об этом этапе в его биографии чуть позже.

А пока же Ющенко использовал Москаля как кризис-менеджера, посылая его затыкать собой амбразуры в проблемных регионах. Одним из таких стала часть «хартленда» проигравшего Януковича – Луганская область, куда Москаля сослали губернатором накануне важных для нового президента выборов 2006 года – сразу после того как первый местный «оранжевый» губернатор Данилов ( тот самый, ага!) после грандиозного коррупционного скандала в разругавшейся между собой оранжевой команде перебежал от пасечника к набиравшей популярность Юлии Тимошенко.

Задачей Москаля в Луганске было с одной стороны, не разругаться вдрызг с регионалами, контролировавшими в регионе буквально все, а с другой – обеспечить на выборах ющенковской «Нашей Украине» более или менее пристойный результат на выборах.

Скажем сразу – с обеими задачами Москаль не справился – бело-голубой облсовет дважды выражал ему недоверие, а «Наша Украина», местный список которой возглавил лично Москаль, позорно пролетела мимо парламента, набрав в области меньше проходного процента, что стало персональной пощечиной Ющенке от донбассцев. Мол, как не ломай нас через колено, а все равно не полюбим.

Неудивительно, что в мае 2006-го, сразу после выборов, Москаль не стал дожидаться отставки по вотуму недоверия в третий раз, а написал «по собственному» и укатил в Киев, разочаровав немногочисленных Луганских ющенковцев, упражнявшихся перед выборами в агитационных статьях на тему «Скоро выборы пройдут, а Москаль останется». Мол, никуда вы от нас, ватники, не денетесь.

В течение следующего года Москаля швыряло волей пославшего его Ющенко по разным должностям-однодневкам – от представителя президента в Крыму до замсекретаря СБУ и СНБО и нигде он больше нескольких месяцев не задерживался. Впрочем, на фоне тогдашней министерской чехарды это не выглядело чем-то удивительным.

Следующая пятилетка стала для Москаля временем депутатства в Раде. Куда он попал по спискам обьединивейся с «Нашей Украиной» наспех слепленной братьями Луценко «Народной самообороны. Помните, был такой блок НУНС, набравший на выборах аж 14 % и слепивший затем с «Батькивщиной» коалицию с перевесом в два голоса? Успел Москаль второй раз войти в ментовскую реку, став помощником Луценко в МВД. «Югик» беззастенчиво юзал старые связи генерала в ведомстве, выстраивая уже подчиненную «оранжевым» вертикаль.

В эти же годы Москаль стал «телезвездой» по 3-4 раза в неделю мелькая на разных каналах в расплодившихся тогда как грибы политических ток-шоу, где он блистал своим псевдонародным красноречием и не стесняясь крепкого матерка «громил» регионалов и защищал Ющенко и Юлю, а потом только Юлю – от Ющенко он ушел примерно тогда же, когда изменил дрейф и Юрий Луценко.

Украинцам Москаль той поры запомнился как человек, не стеснявшийся бравировать собственной фамилией. Очевидно, либо сам Геннадий Геннадиевич либо его пиарщики считали, что это очень смешно.

Правда, в связи с этой затянувшейся «шуткой» на поверхность всплыли кое-какие сведения о прошлом самого Москаля. Так, благодаря «сливу» от Анатолия Шария выяснилось, что рвавший на груди вышиванку пламенный украинский националист Москаль – на самом деле никакой не Москаль, а натуральный татарин с девичьей фамилией Гайфулин в первом полученным им в жизни паспорте – по папе – Геннадию Хадеевичу.

Правда, Гайфулиным наш герой пробыл недолго – и сразу же после женитьбы на полячке Арине Теофиловне Линской стал по второму паспорту Линским.

Затем стеснявшийся папиной и жениной национальности будущий украинский националист уехал в Москву – учиться в Академии МВД СССР. И там уже по анкетным данным стал…украинцем. Очевидно, по его представлением с такой национальностью карьеру было делать легче, чем татарином или поляком.

После второго майдана Москаль не пропал, а снова всплыл – уже в блоке Порошенко, куда его привел за собой кум пятого президента, все тот же Луценко. И снова как в 2005-м Москаля отправили на дальний Луганский фронтир, создать там хотя бы видимость «украинского порядка» в пику сепаратистам из ЛНР. Местная украинская власть в регионе тогда держалась на честном слове и слиняла буквально за пару месяцев.

Второе пришествие Москаля в Луганск (тогда уже Северодонецк) запомнилось местным неприкрытым популизмом и желанием понравиться местному населению не отступая при этом ни на йоту от генеральной линии политики Киева.

Именно Москаль в конце концов так достал жалобами столицу, что там разули глаза и увидели наконец, бесчинства приснопамятной роты «Торнадо», костяк которой был отправлен за решетку.

А еще большая часть двухлетнего губернаторства Геннадия Геннадиевича была связана с перманентной борьбой с атаманщиной в исполнении в конец распоясавшихся бандитов их еще одного батальона – «Айдар». В общей сложности Москаль написал и отправил в разные киевские инстанции почти полсотни кляуз на айдаровцев с призывами «принять меры». Дошло до того, что безнаказанные гоп-патриоты стали угрожать авторитету губернаторской власти, отжимая у фермеров поля и элеваторы, насилуя женщин, реквизируя машины на блокпостах и т.д. и т.п.

В целом, по воспоминаниям местных, Москаль не снискал себе репутации какого-то отмороженного держиморды. Наоборот, он стремился проводить киевскую политику в максимально «лагидном» варианте. Что выгодно отличало его от сменщика – беспардонного нацика с замашками полицая Георгия Туки.

Однако и вторую свою Луганскую командировку Москаль провалил и вопреки фольклору «чаривныком» не стал, а Киеву к тому времени уже требовались в проблемный регион куда более жесткие администраторы. Так что в 2016-м Москаль ушел с поста губернатора и с тех пор исчез с небосклона активной украинской политики, изредка появляясь в СМИ в роли пенсионера-комментатора.

Последние годы жизни он сильно болел, и было ясно, что никакого нового дыхания его карьера не получит. В общем, в гости к Богу не бывает опозданий. Отмучился и раб Божий Геннадий. А вместе с ним в прошлое ушла эпоха коррумпированных ментов и политиков-популистов старой закалки. В нынешней Украине таких уже и правда не делают. Сейчас все куда мельче, пошлее и тошнотворнее.